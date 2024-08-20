"مشهد الانحراف".. ياسمين عبد العزيز تتصدر ترند "أكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، قوائم ترند موقع "أكـس"، بعد كشف الفنانه بدرية طلبة، كواليس تعاونها معها في فيلم "أبو شنب"

النجمة ياسمين عبد العزيز، تصدرت قائمة ترند موقع "أكس"ـ باسمها، وحل بالمركز الثاني لقبها الشهير "وحش الكون"

الفنانة بدرية طلبة، خلال ظهورها في برنامج "حد النجوم" وقالت،: "مشهد وأنا بعلم ياسمين الانحراف ده كان دور مش بتاعي، كان دوري ضابطة مع ياسمين في القسم، وكانت نسرين أمين هتعمل الدور".

وأضافت: "قبل التصوير لقيت الحاج أحمد السبكي غير الدور، ورحت مش محضرة حاجة وتايهة، لكن ياسمين عارفة مفاتيحي وسألتني هقول إيه، ياسمين خدتني الكرافان وقالت هاتوا ورقة وقلم، وكانت أول مرة أكتب حاجة قبل ما أصورها، واضطريت أكتب حاجة فيها سجع".