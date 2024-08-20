4500 جنيه.. تفاصيل حفل عمر خيرت في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعاقد الموسيقار عمر خيرت، على تقديم حفل موسيقي، في "زد بارك" بالشيخ زايد، في سبتمبر المقبل.

الحفل، يقام يوم 19 سبتمبر المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر، بين 1750، و 2200، و 2800، و 3500، و4500 جنيه.

الموسيقار عمر خيرت، أعد للحفل برنامجا فنيا متنوعا يتضمن تقديم باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر،اللقاء الثانى، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك وعارفة".