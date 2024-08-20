بالصور- ميرنا جميل بـ فستان جريء على البحر .. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وحازت على تفاعل الجمهور.

ونشرت ميرنا، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها توب مشجر مكشوف البطن وجيب بنفس اللون.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "مفيش حلاوة كده، أحلى واحدة، حلاوتك، الجمال كله، قمر، عروسة البحر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل، مسلسل "بيت الرفاعي" الذي تم عرضه ضمن سباق رمضان 2024، بطولة الفنان أمير كرارة.

اقرأ أيضًا:

"مشهد الانحراف".. ياسمين عبد العزيز تتصدر ترند "أكس" لهذا السبب

عمرو مصطفى يوجه رسالة غامضة على الفيسبوك: "طلعوا ورق"