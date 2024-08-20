شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يعزف مقطوعاته الموسيقية الشهيرة مع إسعاد يونس في العلمين الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع السابع لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية حفل موسيقي من نوع خاص، يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت على المسرح الروماني بالمدينة التراثية يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل الموسيقي مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها، منها: ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها من المقطوعات الموسيقية المميزة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.