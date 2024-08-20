شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أفندى الحلقة 2.. آية سماحه تخفى الختم من محمود حافظ مستنجدة بأحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عمر أفندى بطولة النجم أحمد حاتم وإخراج عبد الرحمن ابو غزالة،أحداثا مختلفة، حيث هجم محمود حافظ على اية سماحة داخل بنسيون دلال حتى يتمكن من أخذ الختم السرى الخاص به، ولكنها وجدت أحمد حاتم أمامها يتحدث مع والدتها رانيا يوسف، لتخفى الختم في جاكيت عمر – أحمد حاتم وتشير له أن يصمت ولا يتكلم عن الأمر، ليذهب عمر مع صديقه وفى جيبه الختم .



ايه سماحة

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة منهم الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.



احمد حاتم واية سماحة



عمر افندى



