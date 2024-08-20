شيرين عبد الوهّاب تصدر بيانًا حاسمًا، ماذا تضمّن؟

أصدرت الفنّانة المصريّة، شيرين عبد الوهّاب، بيانًا هامًّا بما يخصّ حساباتها على مواقع التّواصل، إذ حذرت من خلاله جمهورها، من التّعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرّسميّة القديمة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وأوضحت شيرين، أنّ الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأنّ هناك نزاعًا قضائيًّا قائمًا حولها.

وأكّدت أنّ أيّة أغانٍ أو محتوىً ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية “بتمنى أنساك” “اللي يقابل حبيبي” “هنحتفل” والأغاني الجديدة القادمة التي من المقرّر نشرها مستقبلًا، ليس لها علاقة بها.

وتدعو شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوىً يُنشر على هذه الحسابات، مؤكّدة أنّها لا تمتلك السّيطرة عليها وأنّ هناك من يستغلّ اسمها ونشاطها الفنّيّ.

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الجدير بالذّكر أنّ شيرين عادت للتّواصل مع جمهورها عبر تدشين حسابات جديدة على (إكس، فايسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب) كما انشأت قناتًا خاصّة بها على “واتساب”.

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