أناقة ساندرا رزق بإطلالتها الأخيرة تلفت الأنظار..و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان طويل وواسع ذات ألوان مميزة مزين بالرسومات، بأكمام طويلة، و ربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 62,500 دولار، وإنتعلت حذاء مكشوفاً من Hermès، يصل سعره إلى 690 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

