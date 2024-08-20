شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران يعلن إطلاق اسم الدكتور علاء عبد العزيز على الدورة 31 من المهرجان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي قدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر الذي بدأ حديثه قائلاً: دورة جديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في البداية أود أن أعرف حضراتكم بالسادة الأفاضل على المنصة، الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، الدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، الدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، الدكتور أيمن الشيوي مدير المهرجان، والدكتور مدحت العدل رئيس لجنة تحكيم الدورة 31 من المهرجان.

ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران: دورة موفقة بها جهود ملفتة وعدد من الإصدارات بالغة الأهمية، ونشرف بطاقم العمل الذي عملت معه وهم قامات مسرحية معروفة، وهذا المهرجان يعمل بسلوك مؤسسي، كما أعلن الدكتور سامح مهران عن إطلاق اسم الأكاديمي والكاتب المسرحي الكبير الدكتور علاء عبد العزيز على الدورة الـ 31 من المهرجان والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة.

وعلاء عبد العزيز، هو مؤلف مسرحي مصري واستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون، حصل على الدكتوراه في الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، شغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، كان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك" التي أطلقها المخرج عادل حسان، قدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح، له عدة مسرحيات تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (1)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (2)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (3)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (4)



احمد مجاهد (1)



احمد مجاهد (2)



احمد مجاهد (3)



ادارة مهرجان المسرح التجريبي



أيمن الشيوى (2)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (1)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (3)



جانب من حضور المؤتمر



دكتور مدحت العدل (1)



دكتور مدحت العدل (2)



دينا أمين



سامح مهران



محمد سمير الخطيب



محمد عبد الرحمن الشافعي



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (1)



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (2)