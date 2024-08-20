شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ووليد عونى من مكرمين بالدورة 31 من مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أيمن الشيوى مدير مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن أسماء المكرمين فى حفل افتتاح المهرجان فى دورته لعام 2024، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصل الدورة الـ31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: من (مصر)، النجم محمود حميدة، والفنان القدير د. محمد عبد المعطي، د. صبحي السيد، ومن لبنان يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن مملكة البحرين يكرم الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن اليونان يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن الإمارات يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن استوانيا يُكرم الفنان مارت ميوسي، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام.

وتقدم للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ما يقرب من 460 عرضا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، واختارت اللجنة، 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضا عربيا، و3 عروض مصرية، هم: "ماكبث المصنع "، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (1)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (2)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (3)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (4)



احمد مجاهد (1)



احمد مجاهد (2)



احمد مجاهد (3)



ادارة مهرجان المسرح التجريبي



أيمن الشيوى (2)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (1)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (3)



جانب من حضور المؤتمر



دكتور مدحت العدل (1)



دكتور مدحت العدل (2)



دينا أمين



سامح مهران



محمد سمير الخطيب



محمد عبد الرحمن الشافعي



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (1)



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (2)