شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة 31 من المهرجان التجريبى.. مدحت العدل رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن أسماء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية لهذا العام، والذى تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، حيث ضمت اللجنة أسماء مهمة وذات تاريخ مسرحى كبير فى مصر والعالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصل الدورة الـ 31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

وضمت قائمة التحكيم كلا من: من (مصر)، الشاعر والسيناريست الكبير مدحت العدل رئيسا للجنة، والفنان أدهم سيد (مقررا)، وتضم اللجنة في عضويتها: النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الفنان والأكاديمي د. عبدالاله السناني (السعودية)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن).

وتقدم للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ما يقرب من 460 عرضا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، واختارت اللجنة، 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضا عربيا، و3 عروض مصرية، هم: "ماكبث المصنع "، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، عرض "صدي جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (1)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (2)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (3)



الإعلامى والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر (4)



احمد مجاهد (1)



احمد مجاهد (2)



احمد مجاهد (3)



ادارة مهرجان المسرح التجريبي



أيمن الشيوى (2)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (1)



أيمن الشيوى ومدحت العدل (3)



جانب من حضور المؤتمر



دكتور مدحت العدل (1)



دكتور مدحت العدل (2)



دينا أمين



سامح مهران



محمد سمير الخطيب



محمد عبد الرحمن الشافعي



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (1)



مؤتمر مهرجان المسرح التجريبي (2)