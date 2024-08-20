شكرا لقرائتكم خبر عن أمون ستار: أحب أكل الكشرى والقنبلة وتعلمت عمل المحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية العالمية أمون ستار فى حوارها التليفزيونى مع الخليج 365 أنها تحب أكل الكشرى والقنبلة والحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة، وأنها تعلمت عمل المحشى بكل أنواعه خاصة الكرنب، كما أنها تقوم بعمل الأكل بشكل شبه يومى لأصحابها فى شهر رمضان.

وانفرد تليفزيون ”الخليج 365” بحوار حصرى مع المطربة العالمية أمون ستار عضو لجنة تحكيم جائزة "الجرامى" العالمية، وكشفت خلال اللقاء عددا من التفاصيل المهمة حول تفاصيل حبها للحضارة المصرية القديمة وسر حبها لمصر والبقاء فيها.

وتتحدث المطربة العالمية أمون ستار عضو لجنة تحكيم جائزة "الجرامى" العالمية، خلال اللقاء الذى قدمته لميس محمد وأعده رامى نوار، عن تفاصيل ألبومها الجديد الذى تعمل عليه خلال الفترة الحالية، والحفلات الغنائية التى تجهز لها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت المطربة الأمريكية أمون ستار، شاركت فى تجربة فرعونية جديدة ضمن حملتها للترويج للآثار المصرية القديمة، حيث ظهرت داخل هرم أوناس فى منطقة سقارة وتأتى تلك الزيارة ضمن حملتها المستمرة فى الترويج والكشف عن الآثار الفرعونية المصرية وإظهارها للخارج.