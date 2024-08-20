شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تطرح كليب "ليك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة رانيا يوسف كليب "ليك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة، كتب كلمات الأغنية سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق.



رانيا يوسف



المخرجة بتول عرفة

كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف تعتبر أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، وتم تصويره في القاهرة، وتظهر رانيا يوسف بـ 3 إطلالات مختلفة وهو من إنتاج المنتج فهد الزاهد - lifestylez studio.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 مع كارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقصا.