شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصدارا للدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، عضو اللجنة العليا لـ مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها فى دورة المهرجان لعام 2024، والتى من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصل الدورة الـ 31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.



جمال عبد الناصر في مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مدحت العدل

وكشف "مجاهد" أن المهرجان سوف يصدر أَحدَ عَشر عنوانًا خلال الدورة الـ 31، تتنوع ما بين ترجمات لدراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، ونصوصا عالمية، وهي: "التمثيل المجسد" تأليف ريك كمب وترجمة أحمد عبد الفتاح، "نظرية الأداء" تأليف ريتشارد شيكنر وترجمة أحمد عبد الفتاح، "سطوة المهرجين" تأليف كريستيان سالمون وترجمة د. يوسف أمفزع، "المسرح والحياة" تأليف راشيل راجالو وترجمة د. محمد سيف، "مسيرة مسرح المجاميع المعاكسة" إعداد وترجمة قاسم البياتلي، "فن التركيب المسرحي" تأليف باربرا جروناو وترجمة د. مروة مهدي.

ويصدر المهرجان كذلك: "المسرح وغوايته المركزية" تأليف د. نورس عادل هادي، "صرخة في وجه النقد المميت" تأليف يوسف الحمدان، "تجارب معاصرة في المسرح" تأليف د. سامح مهران، "الهندسة النفسية في المسرح الأوربي" تأليف مصطفى أحمد فهمي. كما يصدر المهرجان الترجمة العربية للنص المسرحي "لعب الأدوار" تأليف سيبي أوكومو وترجمة نسمة سالم.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.