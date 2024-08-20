شكرا لقرائتكم خبر عن "صدى جدار الصمت" لـ وليد عونى مفاجأة حفل افتتاح المهرجان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى منسق عام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الـ31، عن اختيار عرض "صدى جدار الصمت" للمخرج وليد عونى ليكون مفاجأة حفل افتتاح الدورة الـ31 للمهرجان، المقرر له 1 سبتمبر المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بصفته أحد العروض المصرية المشاركة، وهو إنتاج مشترك بين المهرجان ودار الأوبرا المصرية.



جمال عبد الناصر بمؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



منصة مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مدحت العدل من مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وليد عوني، مصمم رقص ومخرج مسرحي لبناني، يعد اسمًا بارزًا على الساحة الدولية، حصد العديد من الأوسمة والجوائز العالمية من فرنسا وبلجيكا ولبنان وغيرها، إذ نال وسام الشرف برتبة فارس من الحكومة اللبنانية، ووسام الأدب والفن برتبة فارس من الحكومة الفرنسية، ووضع بصمته في مصر بتأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري التابعة لدار الأوبرا المصرية عام 1993.

‎وتقدم للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ما يقرب من 460 عرضا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، واختارت اللجنة، 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضا عربيا، و3 عروض مصرية، هم: "ماكبث المصنع "، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، عرض "صدي جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

‎مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

‎ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.