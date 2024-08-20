في تجربة جديدة.. رانيا يوسف تطرح أول أغنياتها بعنوان “ليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقب وإنتظار بين متابعيها، أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أول أغنية للنجمة المصرية رانيا يوسف بعنوان “ليك” حصرياً على قناة الشركة على “يوتيوب” والمنصات الرقمية “أنغامي” و”ساوند كلاود”.

دخلت رانيا يوسف مجال الغناء بأغنية “ليك” التي جاءت باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وتميزت الأغنية باللحن السريع والتوزيع الموسيقي، وقدمت رانيا يوسف أداءاً غنائياً يتناسب مع شخصيتها وطبيعتها العفوية.

صُورت أغنية “ليك” على طريقة الفيديو كليب في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة، وظهرت رانيا يوسف بأول فيديو كليب لها بأداء استعراضي – تمثيلي، حيث تم التركيز على الإستعراض والإستعانة بالأداء التمثيلي ل رانيا يوسف التي ظهرت بثلاث اطلالات مختلفة.

أغنية “ليك” من كلمات سمير طارق والحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.