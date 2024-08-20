تايلور سويفت تدعم ترامب في “عالم الـAI”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المرشح الرئاسي للانتخابات الأميركية، دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا معدّلة توحي بأنّه سيحصل على دعم تايلور سويفت ومحبيها الكثر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

من تدعم تايلور سويفت في الانتخابات الأميركية؟

لم تعلن سويفت رسميا، دعمها لأي مرشح للانتخابات المرتقبة في ٥ نوفمبر. لكنها دعمت في العام 2020 جو بايدن ضد دونالد ترامب الذي اتهمته بأنه “أجّج النزعة القائمة على تفوّق العرق الأبيض والعنصرية خلال ولايته”.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق الأحد صورا مُعدّلة، قال أحد الخبراء إن بعضها أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، توحي بأنّ المغنية ومحبيها المعروفين باسم الـ”سويفتيز”، سيدعمون حملته.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال” يُظهر تايلور سويفت وهي ترتدي زي العم سام وتطلب من محبيها التصويت لترامب، كتب الرئيس السابق “أقبل”.

والمنشور مصحوب بصور لنساء يرتدين قمصانا تحمل شعار “Swifties for Trump”، ولم تعلّق سويفت أو أحد المقرّبين منها على المنشور. وسعى الحزبين إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة للمغنية التي تتجنّب حتى اليوم الانحياز إلى أحد الجانبين.

تأثير سويفت الكبير

أظهرت المغنية تأثيرها في سبتمبر الفائت، من خلال نشر رسالة عبر انستغرام تدعو فيها عشرات الملايين من متابعيها إلى التوجه إلى منصة Vote.org لتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية.

وأحصت المنظمة في ذلك اليوم أكثر من 35 ألف تسجيل جديد، بزيادة قدرها 23% مقارنة باليوم نفسه من العام السابق.