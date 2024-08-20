بسبب محتوى داعم لـ فلسطين.. تعذر الوصول لحساب باسم يوسف على “إكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يعد حساب الإعلامي الأمريكي مصري الأصل باسم يوسف، متاحا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، بعد نشره رسالة تتضمن دعما لفلسطين وانتقادا لإسرائيل.

حساب يوسف الذي يتابعه 11.7 مليون شخص، أصبح غير متاح للوصول بعد أن كتب قبل ساعات منشورا دعا من خلاله إلى عدم الخوف من “الصهاينة”.

وأكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن حساب يوسف قد تم تعليقه بسبب هذه الرسالة.

ولم يصدر أي توضيح من يوسف أو منصة إكس حول سبب تعذر الوصول إلى الحساب حتى الساعة 07:30 (ت.غ).

وتصدر يوسف المشهد برسائله الداعمة لفلسطين وانتقاده لهجمات إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر البرامج التي كان يشارك فيها.

وزادت شهرة يوسف (مواليد 1974) المعروف بأدائه الساخر، بشكل واسع في الأوساط الدولية، بعد انتقاده بشكل كوميدي الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال مشاركته في برنامج للصحفي البريطاني بيرس مورغان، أواخر العام الماضي.

ولاقت انتقادات يوسف لإسرائيل تأثيرًا وتفاعلًا كبيرين، خاصة وأن زوجته (مصرية فلسطينية) كانت في قطاع غزة، آنذاك.

وأضاف يوسف، الذي أصبح أحد الأسماء الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي عند الحديث عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: “شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بي كثيرًا، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد أكثر مني في هذا المجال”.

وتابع: “ما قلته كان له صدى لدى الجمهور. لا أعرف لماذا أو كيف؟ لكني سعيد لأنني قلت ما يجب أن أقوله. أنا سعيد جدًا بردود الفعل والإطراء. لقد عبرت وقتها عن رأيي فقط”.

باسم يوسف، خريج كلية الطب بجامعة القاهرة، عمل جراح قلب لمدة 13 عامًا، ونال شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، بعد أن حصدت مقاطع فيديو سياسية ساخرة كان يبثها عبر موقع “يوتيوب” ملايين المتابعات والمشاهدات.

تحول يوسف في فترة قصيرة إلى الإعلام الكوميدي السياسي الأكثر مشاهدة في مصر خلال مرحلة “الربيع العربي” التي شملت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011).

بدأ الطبيب بالعمل في قناة تلفزيونية مصرية خاصة، قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد عام 2014 بسبب الملاحقة السياسية.

وجاء يوسف إلى الولايات المتحدة مهاجرا عام 2015، ثم تمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية قبل بضع سنوات.