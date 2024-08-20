حبيبة آلان ديلون: أولاده طردوني وحرموني من وداعه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتهمت الحبيبة السابقة للنجم الفرنسي آلان ديلون أولاده الثلاثة برفضهم “بشكل غير إنساني” السماح لها بتوديعه، قبل وفاته يوم الأحد عن عمر ناهز 88 عاماً.

وسلّطت الشكوى المقدمة من هيرومي رولين 66 عاماً، والتي طردها أولاد ديلون من منزله في تموز (يوليو) 2023، الضوء مرة أخرى على الخلافات الداخلية في حياة الفنان الشخصية والعائلية.

وكانت رولين، التي عملت في السينما سابقاً وعاشت مع ديلون أثناء فترة مرضه في منزل في دوشي على بعد 75 ميلاً جنوب باريس، قد انتقدت آلان-فابيان وأنوشكا وأنتوني ديلون لطردها من حياة والدهم، بعد أن زعموا أنها كانت تستغل حالته العقلية الضعيفة منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2019.

وقالت لصحيفة “لوفيغارو”: “لقد أحببنا بعضنا لمدة 30 عاماً. عشت معه 17 عاماً وانفصلت عن آلان ظلماً ووحشيةً وعنفاً، مضيفةً أنهم اتهموها زوراً بأنها مجرد مدبرة منزل على الرغم من علمهم بأنهما “يتشاركان السرير نفسه”.

وتابعت: “لم يسمح لي أطفاله حتى بقول إلى اللقاء. إنه أمر غير إنساني”، موضحةً أن ديلون الأب اتصل بها هاتفياً ليخبرها أنه وحيد وطلب منها زيارته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة كانت رفضت دعوى رفعها أبناء ديلون ضد رولين بتهمة الإساءة والتحرش. وأيد الممثل أولاده في الدعوى، لكنه اعترف بأنّه ورولين كانا عاشقين. وكتب في ورقة قدّمها محاموه إلى المحكمة: “لقد كانت مساعدتي في البداية، ثم أصبحت أكثر حميمية ثم احترافية مرة أخرى”.

وبمساعدة شركة أمنية والشرطة المحلية، منع الأشقاء رولين من العودة إلى منزل والدهم بعد عودتها من رحلة في نفس الوقت الذي رفعوا فيه الدعوى ضدها.

يُذكر أن أنوشكا (33 عاماً) وألان فابيان (30 عاماً) وأنتوني (59 عاماً)، وضعوا خلافاتهم الحادة والعلنية جانباً عقب وفاة والدهم، وقالوا في بيان النعي: “لقد توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأطفاله الثلاثة وعائلته”.

وخاض أبناء ديلون معركة حامية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي في الإعلامي الفرنسي، إذ اتهم أنتوني وآلان-فابيان شقيقتهما أنوشكا بالتلاعب بوالدهم، وإخفاء حالته الصحيّة المتدهورة عنهما، من أجل تسفيره إلى سويسرا حيث ضرائب الميراث أقل من فرنسا.

وردّت أنوشكا برفع رفعت دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها.