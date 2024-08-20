منة شلبي مفاجأة الجزء الثاني من هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المخرج هادي الباجوري عن أسماء أبطال الجزء الثاني من فيلم “هيبتا… المناظرة الأخيرة”، المستوحى من رواية الكاتب محمد صادق. من بينهم النجمة منة شلبي، كريم فهمي، مايان السيد، أسماء جلال، وكريم قاسم.

وظهر كل ممثل وهو يحمل ورقة “كوتشينة” مكتوباً عليها الرقم 7، في إشارة إلى مراحل الحب الـ7 التي تتناولها أحداث الرواية. يجسّد كل نجمين جوانب العلاقات العاطفية وتحدّياتها في مرحلة عمرية معينة، بدءاً من المراهقة وصولًا إلى مرحلة النضج. ومن المقرّر أن يبدأ تصوير الفيلم قريباً في العاصمة المصرية القاهرة.

حقّق الجزء الأول من “هيبتا” الذي عُرض في عام 2016 نجاحاً كبيراً، خاصةً أنّ الرواية كانت من بين الأكثر مبيعاً في مصر خلال تلك الفترة، حيث تناولت التحليلات النفسية للمشكلات العاطفية ومراحل الحب التي يمرّ فيها الإنسان حتى يتأكّد من مشاعره تجاه الآخر.

شارك في بطولة الجزء الأول عدد من الفنانين المميزين مثل: نيللي كريم، شيرين رضا، ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، هاني عادل، أحمد بدير، وغيرهم.

على صعيد آخر، تستعد منة شلبي لعرض فيلم رومانسي جديد بعنوان “الهوى سلطان”، الذي يشاركها في بطولته أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي، ويتناول العلاقات والحب بين الأصدقاء في إطار رومانسي اجتماعي خفيف.