“لا أحد له علاقة في حياتي”.. ليلى عبدالله تعلّق على جدل صورها مع جو جوناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الممثلة ليلى عبدالله على الجدل المثار بشأن انتشار صورها مع الفنان الأميركي جو جوناس على شاطئ البحر، أثناء قضائها إجازة في عاصمة اليونان أثينا، من دون أن تذكر اسم الأخير.

وشاركت عبدالله مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تيك توك، وجّهته إلى الفتيات اللاتي تعرّضن لنفس موقفها، مثل “نشر صورهن أو الحديث عنهن، ممّا جعلهن يشعرن بأنهن قد ارتكبن خطأً ما”.

وأعربت عبدالله في الفيديو عن انزعاجها من تدخّل البعض بأمور تتعلق بحياتها الشخصية، مؤكدة أن هذا الفيديو ليس تبريراً لأحد.

وقالت: “لا أحد له علاقة في حياتي، حياتي لي أنا، إذا خالتي تدخلت ممكن أن أتضايق، المشكلة أن الناس تعد حياة الفنان الخاصة والسرية هي ملك للجميع”.

وتابعت عبدالله: “لماذا لا ينشغل الجميع بأنفسهم؟ مشغولون بحياتهم، مشغولون بتطورهم، مشغولون بإنجازاتهم… أنا مشغولة بنفسي جداً. والله العظيم لست مشغولة بأي بنت، وهذه من الأشياء التي يجب التركيز عليها”.

وجاء فيديو عبدالله عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها صورها مع جوناس، وصدّرت بذلك الصحافة العالمية والعربية صفحاتها، كموقغ “TMZ” الذي صوّر الثنائي وهما يتعانقان ويمسكان أيدي بعضهما البعض، بينما كانا يبتسمان ويضحكان أثناء وجودهما في الماء معاً.