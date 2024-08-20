النجوم يحيون ذكرى ميلاد ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا زملاء وأصدقاء الممثل الراحل ماثيو بيري، نجم مسلسل “فريندز”، ذكرى ميلاده الـ55، الذي صادف أمس الإثنين في 19 آب (أغسطس).

للمناسبة، عايدت النجمة المكسيكيّة العالميّة ذات الأصول اللبنانيّة، سلمى حايك، صديقها الراحل بيري، فنشرت صورة قديمة تجمعهما، وأرفقتها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد يا صديقي العزيز، اليوم نحتفل بحياتك وضحكاتك وحبّك الذي تنشره”.

وشارك حساب مسلسل “فريندز” الرسمي عبر إنستغرام صورة لبيري، أرفقها بتعليق جاء فيه: “في هذا اليوم، نتذكر النور الذي كان ماثيو بيري”.

وقالت مؤلفة مسلسل “فريندز”، مارتا كوفمان، إنها تريد أن يتذكّر المعجبون ماثيو بيري لإرثه، وليس لوفاته بسبب جرعة زائدة من المخدرات، في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز” اللندنية في 16 آب، لمناسبة الذكرى الثلاثين للمسلسل الكوميدي الكلاسيكي.

وتابعت: “هو أكثر من تواصلت معه. فقبل نحو أسبوعين من وفاته كنّا، أنا وهو، نتحادث عبر تطبيق “فايس تايم” وبدا لي أنه بخير”.

وأضافت كوفمان: “يتبادر إلى ذهني أمران حول كيفية الاحتفال به: أحدهما هو التبرّع لمراكز العلاج من المخدرات؛ دعونا نحارب المرض. والطريقة الثانية هي مشاهدة مسلسل فريندز، وتذكّره ليس كرجل مات هكذا ولكن كرجل كان مضحكاً للغاية وأدخل البهجة على الجميع”.

يُشار إلى أن بيري توفّي عن عمر ناهز الـ54 عاماً في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بعد العثور عليه غارقاً في حوض الاستحمام السّاخن في منزله بلوس أنجلوس. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2023، كشف مكتب الفحص الطبيّ في لوس أنجلوس عن أنّ بيري توفّي بسبب “الآثار الحادّة للكيتامين”.

وأعلنت الشرطة الأميركية أخيراً أن 5 أشخاص اتُهموا في قضية وفاة نجم مسلسل “فريندز” المرتبطة بالمخدرات العام الماضي، من بينهم طبيبان والمساعد الشخصي لبيري.