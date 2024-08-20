تامر حسني يهنئ محمد رحيم بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا عبقري الموسيقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المطرب تامر حسني، التهنئة للملحن محمد رحيم، بمناسبة عيد ميلاده، والذي يوافق اليوم 20 اغسطس.

ونشر "تامر" صورة مع محمد رحيم، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب: "شقي برج الأسد كل سنة وأنت طيب يا عبقري الموسيقى .. كلمة من القلب في حق الراجل ده، فعلا محمد رحيم أثر في استمرار إحساس وجمال الأغنية المصرية والعربية لمدة أكثر من 25 سنة.. رحيم يتكتب فه مقالات لأنه ملحن صاحب مدرسة طلع منها ملحنين كتير أوي، كل سنة وأنت محمد رحيم".

ومن جانبه رد عليه محمد رحيم، ونشر صورة الأستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "ربنا يخليك ليا يا نجم الأجيال كلها بحبك يا تيمو".

كانت آخر أعمال محمد رحيم الفنية كتابة تلحين أغنية السنبلاوين للفنانة روبي، من توزيع عمرو الخضري.

أغنية "السنبلاوين"، تعتبر جزء من فيلم "عصابة الماكس، الذي تشارك فى بطولته روبي، أحمد فهمى، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم الكوميدي والأكشن من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، و من إخراج حسام سليمان وإنتاج هشام عبد الخالق.

اقرأ أيضا..

طرح البوستر الرسمي للفيلم المنتظر "Megalopolis" والإعلان غدًا

"المرض أكل في جسمي".. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب