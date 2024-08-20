مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يطلق اسم الدكتور علاء عبدالعزيز على دورته الـ 31

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن إطلاق اسم الأكاديمي والكاتب المسرحي الكبير الدكتور علاء عبد العزيز على الدورة الـ 31 من المهرجان والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ 31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

علاء عبد العزيز هو مؤلف مسرحي مصري وأستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، حصل على الدكتوراه في الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، شغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، كان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدأ حلمك" التي أطلقها المخرج عادل حسان، قدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح، له عدة مسرحيات تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.