أحمد أمين يوجه رسالة خاصة لـ هشام ماجد.. والأخير يرد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد أمين رسالة شكر إلى الفنان هشام ماجد، بعد مشاركة الأخير في مهرجان نبتة المقام حالياً ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وافتتاح المهرجان أوبريت "كلمني مصري".

ونشر أمين، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أي حاجة بتبقى فيها بتنورها يا عم هشام.. ربنا يديم عليك حلاوة قلبك ومحبة الناس".

وحرص هشام ماجد على الرد على هذه الإشادة، وعلق: "حبيبي يا صاحبي شكرا جدا".

وأقيم مهرجان نبتة ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي تحدث عن طائر أبو قردان وارتباطه بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، والذي كان يقوم بتنقية التربة والاهتمام بالنباتات.

وشهد المهرجان عرض فيلم كرتون ضمن الفعاليات بعنوان "العائلة السعيدة"، والذي يعرض شخصيات كرتون لـ حيوانات وهي "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى".

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