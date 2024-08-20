رانيا يوسف تطرح أول كليباتها الغنائية "ليك" وتعلق: "تجربة جديدة أتمنى تعجبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة رانيا يوسف أول أغانيها بعنوان "ليك" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن البرومو منذ أيام وهي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج لايف ستايلز.

ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو من الكليب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "بسرح في كل التفاصيل فيك، أشارككم أول أغنياتي ليك تجربة جديدة يارب تعجبكم".

وظهرت رانيا في الكليب وهي تؤدي عدد من الاستعراضات وسط عدد من الإطلالات المختلفة، وتلقى الأغنية نجاحًا ملحوظًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة رانيا يوسف بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "بقينا اتنين" وشاركها البطولة الفنان شريف منير وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

ويعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا مسلسل "عمر أفندي" وسط مشاركة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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