ريم مصطفى بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. والجمهور: "أحلى واحدة من غير مجهود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها، أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت ريم صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمراية ياروحي"، "ريم الأغريقية"، "ايه الجمال دا يا قلبي"، "أحلى واحدة من غير مجهود"، "حلوة عسولة"، "صاروخ ماديرا"، "القمر والعسل كله جميله الجميلات".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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