أحمد فهمي يناشد أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ طفل مصاب بمرض نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد فهمي صورة لحالة مرضية لأحد الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر فهمي وهو يلتقط صورة تذكارية معه وعلق عليها: "علي مريض مرض نادر ضمور العضلات دوشين والابن الوحيد لوالدته بعد 18 سنة من عدم الانجاب وعلي محتاج يسافر الامارات في أقرب وقت ممكن لكن تكلفة العلاج 3 مليون دولار ولذلك نناشد بالتكفل بالعلاج الجيني".

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي بفيلم "عصابة الماكس" الذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلى جانب ظهوره كضيف شرف بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي تم عرضه بنفس التوقيت.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف عن تعاون الفنان أحمد فهمي مع الفنان أحمد السقا بفيلم سينمائي بعنوان "أحمد وأحمد" برعاية صندوق "بيج تايم" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بسبب "الدهب".. تطورات جديدة في معركة شيرين وروتانا القضائية