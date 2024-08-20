بالفيديو.. مي عمر ضيفة برنامج "بيت السعد" على قناة "MBC1" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة مي عمر، ضيفة على برنامج بيت السعد، تقديم النجمين عمرو وأحمد سعد، والتي المقرر عرضها غدًا الأربعاء.

ونشرت قناة MBC1"" البرومو الترويجي للحلقة، على حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "انتظرونا في حلقة مميزة جداً غداً من بيت السعد مع أحمد وعمرو سعد، وضيفتهم النجمة مي عمر ١٠ مساءً بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت القاهرة".

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفا جديدا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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