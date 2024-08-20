مهرجان المسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم مسابقته الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن أسماء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية في دورته الـ 31 هذا العام، والمقرر إقامتها في الفترة من 1- 11 سبتمبر المقبل وسط مشاركة نخبة من النجوم وصناع المسرح في مصر.

وضمت قائمة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان عدد من الأسماء اللامعة وهم السيناريست الكبير مدحت العدل رئيسًا للجنة، والفنان أدهم سيد مقررًا، وتضم اللجنة كلًا من الفنانة سلوى محمد علي من مصر، عبدالإله السناني من المملكة العربية السعودية، هزاع البراري من الأردن، سيبي أوكومو من كينيا، مارت ميوس استوانيا، سافاس باتساليدس من اليونان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ 31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

وأعلن الدكتور أيمن الشيوي مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل الافتتاح هذا العام، وضمت القائمة كلا من النجم محمود حميدة من مصر، الفنان اللبناني وليد عوني، الفنان محمد عبد المعطي، صبحي السيد، يوسف الحمدان من البحرين، ميمون الخالدي من العراق، محمد سعيد الظنحاني من الإمارات، ملحة عبدالله من السعودية، الكاتب إسماعيل عبدالله رئيس.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

اقرأ أيضا:

بعد حبسه .. عصام صاصا يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا بـ ""الدنيا قاسية اتشقلبت بيا"