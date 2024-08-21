ركين سعد تعلن انتهاء تصوير فيلم "بومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة الأردنية ركين سعد، عن انتهاء تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "بومة".

ونشرت ركين صورًا من كواليس الفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "خلصنا تصوير فيلم بومة مع أحلى مخرج ومنتجين وممثلين، بحبكم كتير كتير".

تدور أحداث بومة حول الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة.

يذكر أن الفنانة ركين سعد، شاركت في دراما 2024 كضيفة شرف بمسلسل "الحشاشين"، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، سامي الشيخ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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