"كنت حاسس بملك الموت".. تامر فرج يكشف تفاصيل إجرائه عملية استئصال المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان تامر فرج عن أسباب تعرضه لوعكة صحية، وخضوعه لعملية جراحية نتج عنها استئصال المرارة.

وتحدث تامر فرج، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، عن تفاصيل أزمة صحية التي كانت تستدعي إجراء عملية جراحية، قائلًا: "كنت بعمل دايت، خسيت 15 كيلو ووصلت لوزن 80 كيلو، المشاكل في المرارة حصلت لي وقت ما كنت بعمل بروفات مسرحية العيال فهمت اللي أنا اعتذرت عنها مؤخرًا".

وأضاف: "كان بيجيلي وجع وأدخل المستشفى أكثر من مرة واكتشفت بعد إجراء الفحوصات الطبية إن عندي حصوات على المراراة، عدد الحصوات اللي كانت في المرارة وهمية، وده واضح من تراكمات إهمال جسدي استمر لنحو 20 سنة".



وأكمل: "كنت بتوجع في جسمي وافتكرت انه بسبب القاولون، لكن بعد ما عملت السونار طلع عندي حصوات على المراراة، وارتفاع في انزيمات الكبد والتهابات في المراراة، وبعد العملية وصلت 75 كيلو".



وتابع: "كنت خايف أعمل العملية وعمال أَجل فيها، لأني كنت حاسس ملك الموت مرفرف علينا كلنا".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.

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