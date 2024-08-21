نرمين الفقي بدون مكياج وأحدث ظهور لمحمد سامي ومي عمر .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعها، أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت بدون مكياج ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نور الزاهد

نشرت نور الزاهد صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ولاقت تفاعل المتابعين.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإحدى المطاعم، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بدون مكياج ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وحازت على تفاعل المتابعين.

نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار إيها، من خلال أحدث ظهور لها، على حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت من أمام الأهرمات، وارتدت فستان أنيق باللون الأسود.

داليا شوقي

نشرت الفنانة داليا شوقي صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج وعلقت: "يومكم سلس ومريح".

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بإطلالة غربية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بجيب باللون الأخضر وتوب أبيض.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، أحدث ظهور له برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وذلك أثناء تواجدهم بـ إيطاليا لقضاء عطلتهم الصيفية، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.