إيمي سمير غانم توجه رسالة خاصة لجمهورها بعد عرض مسرحية "التلفزيون" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة شكر لجمهورها الذي حضر لمشاهدة مسرحية "التلفزيون"، التي عرضت ضمن أحداث مهرجان "العلمين".

ونشرت "إيمي" مقطع فيديو وثقت فيه لقطات تذكارية مع أسرتها وجمهورها، ثم نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرا جدا لكل الناس اللي نورونا حقيقي اسعدتوني.. مسرحية التلفزيون".

مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

مسرحية "التليفزيون"، عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

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