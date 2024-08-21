القصة الكاملة لمشاجرة محمد فؤاد داخل مستشفى عين شمس التخصصي.. ماذا حدث؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر اسم المطرب محمد فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث "جوجل"، بعد مشاجرته مع أحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي.



بداية واقعة التعدي

بدأت الواقعة حينما توجه الفنان محمد فؤاد لمستشفى عين شمس التخصصي من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

وظهر في الفيديوهات مشاجرة عنيفة بين محمد فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون داخل المستشفى إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

مع انتشار الفيديو، وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت المقطع ووجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة وكشف ملابساتها.



رد نقابة الأطباء

علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على الفيديو المتداول، مؤكدًا أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف أسباب وملابسات مع حدث.

وكتب "أمين"، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟".

ووجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء رسالة للفنان محمد فؤاد، قائلًا: "إنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية (ممكنة)، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى. حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".

وأضاف: "أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".

تحرير محضر ضد محمد فؤاد

حرر طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، محضرا بقسم شرطة الوايلي، ضد المطرب محمد فؤاد اتهمه خلاله بالاعتداء عليه داخل مقر عمله بالمستشفى وسبه وقذفه.

وأوضح الطبيب في بلاغه، إن الفنان محمد فؤاد حضر إلى المستشفى بصحبة شقيقه الذي كان يحتاج إلى تدخل طبي، لكنه دخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والقذف.

أول تعليق من جامعة عين شمس

علقت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، على واقعة اعتداء المطرب محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

وشددت الجامعة عن رفضها لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وأكدت احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تمت إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إداري الوايلي.