شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد فؤاد يدخل العناية المركزة بعد إجرائه جراحة عاجلة بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد أيوب، صديق المطرب محمد فؤاد، الذى حضر واقعة "فؤاد" بمستشفى عين شمس لـ"الخليج 365"، إن شقيق محمد فؤاد "عبده" أجرى عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، وإنه حاليا فى العناية المركزة.

وأضاف أحمد أيوب أنه كان يتناول العشاء مع محمد فؤاد وفوجئوا بأن شقيقه "عبده" فى مستشفى عين شمس بسبب إصابته بجلطة في القلب، وأن قلق محمد فؤاد على شقيقه أدخله في مشادة مع الطبيب المعالج الذي طلب له الأمن، ليفاجأ بعدما نقل شقيقه لمستشفى آخر أن الفيديوهات تم تسريبها.

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي بنقابة الموسيقيين، علق فيما تردد عن واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصى، قائلا في بيان صحفي إن النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وذلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها، ولا تتدخل فى مثل هذه الأمور.