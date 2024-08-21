شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: مش فارق معايا غير الاطمئنان على شقيقى وسأتخذ إجراءات قانونية والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد فؤاد إنه لا يفرق معه شئ سوى الاطمئنان على حالة شقيقه الصحية، مؤكدا أنه شقيقه عبده في الرعاية المركزة وينتظروا مرور 24 ساعة لتخطى مرحلة الخطر.

واكد محمد فؤاد أنه تفاجئ من رد فعل طبيب الطوارئ والذي كان يحاول الاطمئنان منه على صحة شقيقه، ليفاجئ به يطلب من الأمن اخراجه بعيدًا رغم أنه لم يصدر منه أي شئ مسئ للطبيب وكان كل همه هو الاطمئنان على شقيقه وفقط، والذي اضطر إلي نقله لمستشفى أخرى لإجراء العملية العاجلة، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقه وحق شقيقه الذي كان يعاني من جلطة في القلب، وأجري جراحة بالقلب في مستشفي أخري.

وفي سياق متصل قال أحمد أيوب، صديق المطرب محمد فؤاد، الذى حضر واقعة "فؤاد" بمستشفى عين شمس لـ"الخليج 365"، إن شقيق محمد فؤاد "عبده" أجرى عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، وإنه حاليا فى العناية المركزة.

وأضاف أحمد أيوب أنه كان يتناول العشاء مع محمد فؤاد وفوجئوا بأن شقيقه "عبده" فى مستشفى عين شمس بسبب إصابته بجلطة في القلب، وأن قلق محمد فؤاد على شقيقه أدخله في مشادة مع الطبيب المعالج الذي طلب له الأمن، ليفاجأ بعدما نقل شقيقه لمستشفى آخر أن الفيديوهات تم تسريبها.