هاني شاكر يشدو بأروع أعماله في «مهرجان القلعة»

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي والغناء 32، حيث يقام حفلين بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي مساء الجمعة 23 أغسطس على مسرح المحكى.

وفي الثامنة مساءً تقدم الفنانة إيمان عبد الغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية باقة من أغاني الطرب الأصيل منها: "أما براوة، عيون القلب، من حبي فيك يا جاري، حلوة يا بلدي، إن راح منك يا عين، حارة السقايين، سهر الليالي، بتونس بيك، ألف ليلة وليلة".

وفي العاشرة يتغني النجم الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بباقة من أبرز أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها " بحبك أنا ، بحبك يا غالى ، حنعيش ، ولا بيك ولا بيا ، فرق فى الإحساس ، مش بعتب عليك ، المفروض ، معاك ، كتبتلى السنين ، مشتريكى ، نسيانك صعب ، غلطة ، متهدديش ، سألتك ، لسة بتسألى ، لو بتحب ، على الضحكاية ، كده برضو يا قمر ، يا ريتنى ، ايه يا للى بحبك ، عيشها من قلبك .

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