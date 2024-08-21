26 عرضا من 19 دولة يشاركون في الدورة الـ 31 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة منى سليمان رئيس لجنة العروض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن قائمة العروض المشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان لعام 2024، حيث يشارك 26 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصل الدورة الـ 31 من المهرجان، الذي يقدمه الإعلامي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين والنقاد.

وكشف أن لجان مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية، تقدم إليها ما يقرب من 460 عرضا مسرحيا، تم اختيار 26 عرضا للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هم: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

ويشارك 10 عروض عربية، هى: "بوتكس (الأردنية)"، "شجرة اللبان موشكا (سلطنة عمان)"، "تاء التأنيث ليست ساكنة (العراق)"، "الألباتروس (تونس)"، "فطائر التفاح (المغرب)"، "صمت (الكويت)"، "قرط (تونس)"، "الظل الأخير (السعودية)"، "معتقلة (فلسطين)، "زغرودة (الإمارات)".. بالإضافة إلى 3 عروض على هامش المهرجان - خارج المسابقة الرسمية - هى: "أبرة (الإمارات)"، "حكاية درندش (العراق)"، "ضوء (السعودية)".

ويشارك 10 عروض أجنبية، هي: "Autorretrato" (الاكوادور )، "Medea Treno" (أسبانيا)، "WOUND" (ألمانيا)، "Salon" (المجر)، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW (الهند)، "Celebrators" (اليونان)، "Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon" (اليونان)، "Elevator" (رومانيا)، "Water" (جنوب أفريقيا)، "Bab(b)el" ( ألمانيا).

وتكونت لجنة المشاهدة واختيار العروض المصرية من: الدكتور مدحت الكاشف، الناقدة وفاء كمالو، والدكتور ياسمين فراج، المخرج جلال عثمان، والفنان حازم شبل، والناقد باسم صادق، والدكتور عمر المعتز بالله، والفنانة ميريت ميشيل.

وتكونت لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية التى من أعضاء (اللجنة العليا للمهرجان) من الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعى المنسق العام للمهرجان، والأستاذة الدكتورة دينا أمين والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي (مديرا المهرجان)، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والمخرج أحمد البوهي، ومقرر اللجنة مارينا جلبي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.