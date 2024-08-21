شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تحيى حفلا غنائياً على مسرح ساقية الصاوى 12سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة حنان ماضى حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم في الحفل أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".

يذكر أن حنان ماضى قدمت مؤخرا حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح أوبرا دمنهوروأكدت حنان ماضى في حوار سابق مع قناة الحياة : حاسة أن ربنا بعتني للناس دي علشان أبسطهم، وأنا جاية أبسطهم"، مشيرة إلى أن ذوق الجمهور يتغير، وأصبح الشباب يهتم بالفنانين الذين في سنهم أما حين يظهر النجوم القدامي فسيعلمون بوجودهم وأنهم على الساحة، مشيرةً إلى أن كل ما قدمته كان يهدف لبقاء الأعمال وأن تظل حية في وجدان الناس وهو أهم شيء بالنسبة لها.

طالبت حنان ماضي بعودة حصص الموسيقى لتكون مرتين في الأسبوع بالمدارس ليعلم الطلاب الفرق بين أنواع الموسيقى لأن هناك أشياء جميلة وأصوات رائعة وأصوات أخرى يصعب سماعها