شكرا لقرائتكم خبر عن كالي روشا تعود لسلسلة Grey’s Anatomy بعد 17عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الممثلة العالمية كالي روشا إلى سلسلة Grey’s Anatomy، التي ظهرت فيها آخر مرة بدور سيدني هيرون المقيمة في الموسم الرابع من الدراما الطبية على قناة ABC، وخلال فترة مشاركتها، ظهرت في ثماني حلقات إجمالاً.

ظهرت روشا لأول مرة في مسلسل Grey’s Anatomy، عندما اضطرت بيلي إلى الذهاب في إجازة أمومة خلال الموسم الثاني، وكان لدي روشا نهج مختلف تمامًا في قيادة المتدربين، وقد قسمت وجهة نظرها "الشفاء بالحب" وموقفها المرح المعجبين خلال فترة وجودها في Grey’s Anatomy.

وذكر موقع Deadline ما يلي حول عودة شخصيتها:" في ما قد يكون فجوة طويلة قياسية لشخصية تعود إلى سلسلة مستمرة، من المقرر أن تقوم روشا بثلاث حلقات في الموسم الـ 21 القادم من Grey’s Anatomy، مما يمهد الطريق لإعادة لم شمل سيدني وبيلي وإعطاء المعجبين تحديثًا حول كيفية أداء سيدني بعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ آخر مرة رأيناها فيها."