شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وحسن شاكوش يحييان حفلا غنائيا بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان مصطفى كامل وحسن شاكوش حفلا غنائيا بأحد شواطىء الساحل الشمالى ويشاركهما الدجى ياسر الحريرى وتأتى تلك الحفلات بالتزامن مع حفلات الموسم الصيفى بالساحل الشمالى، غداً الخميس الموافق 22 أغسطس الجارى، وسيقدم كل منهما فاصلا غنائيا من اغانيهما المحببة لدى الجميع.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "العيب عليا" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة. ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذى يشمل عددًا من الأغانى التى يطرحها على طريقة السينجل، ويحمل عددًا من المفاجآت.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.



