إسعاد يونس في كواليس مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إسعاد يونس صورة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر معها عدد من فريق العمل منهم الفنان حمزة العيلي، الفنان نور محمود وعلقت: "عائلة تيتا زوزو المخرجة شيرين عادل مدير التصوير زكي عارف".

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة إسعاد يونس بفيلم "عصابة عظيمة" وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن إسعاد يونس تشارك ببطولة مسلسل "انترفيو" وسط مجموعة من نجوم الدراما وهم خالد شباط، ديانا هشام، مونيكا ألفونس، سارة نور، محمد عادل، تدور أحداثه حول نادين التي تعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، المسلسل تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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