شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية غدا فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية غدا الخميس حفلا موسيقيا من نوع خاص، يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، وذلك ضمن إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل الموسيقى مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها، منها: ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها من المقطوعات الموسيقية المميزة.

وأكد الموسيقار عمر خيرت أن هناك مفاجآت يعدها لجمهور مهرجان العلمين، وقال: "بشتغل كل فترة على حاجة جديدة وأقدمها في الحفلات".

وعبر عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، عن أمنيته بتواجد كل الجمهور في الحفل، موضحا أن الهدف من الحفل هو وجود كل الجمهور في العلمين وإسعادهم، كما أكد أن ما يحدث في مصر من تطور شيء عظيم بما عندها من هذا الكم من الانتاج الثقافي والفني وتقديم جديد للعالم كله والعالم العربي.

وتابع: "ما يحدث بيبين مصر بتعمل إيه، وحبي واحترامي لصاحبة السعادة إسعاد يونس، وسعيد باللقاء معها والجمهور من خلال مهرجان العلمين، ومهرجان العلمين في مجهود عظيم مبذول فيه والقوة الناعمة هي السند لأي بلد في الدنيا وعندنا قوة ناعمة عظيمة ومؤثرة في العالم العربي والعالم واستمرار ده شيء في منتهى الأهمية".

فيما تعرض مسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقى، لمدة 3 ليالِ أيام بداية من غد الخميس ثم الجمعة والسبت.

وتدور أحداث مسرحية البنك سرقوه في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

مسرحية البنك سرقوه تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.