مفاجأة.. أمينة خليل تقدم مسرحية مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة أمينة خليل للوقوف على خشبة المسرح أمام النجم آسر ياسين، لتقديم مسرحية “روميو وجولييت”، في تعاون هو الأول لهما على المسرح بعد تقديمهما معاً أعمالاً فنية في السينما والدراما.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المسرحية في قالب استعراضي، وهي من تأليف السيناريست مدحت العدل، ليكون العمل الثاني له الذي ينتمي الى نوعية العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسرحية “شارلي شابلن”.

وكانت أمينة خليل قد شاركت آسر ياسين في أعمال فنية عدة، منها فيلم “صاحب المقام” الذي تعاونا في بطولته مع الفنانة يسرا وعدد من النجوم، بينهم: بيومي فؤاد ومحمود عبد المغني ومحسن محيي الدين، وفيلم “شماريخ” الذي شاركا في بطولته مع الفنانين: خالد الصاوي وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش ومحمد ثروت، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومسلسل “نمرة اتنين” الذي عُرض في عام 2020، ومسلسل “استيفا” عام 2015.