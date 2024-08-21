بعد موجة انتقادات لتكريم محمود حميدة في “المسرح التجريبي”.. رئيس المهرجان يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت إدارة “مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي” الفنان محمود حميدة من ضمن المكرّمين هذا العام، وهو ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان، لكن القرار قوبل بانتقادات من الحضور في المؤتمر، وتساءل البعض عن سبب اختيار حميدة لتكريمه رغم أنه يعُد من نجوم السينما، لا المسرح.

وردّ الدكتور أيمن الشيوي مدير المهرجان، على تساؤل الحضور، قائلاً: “محمود حميدة فنان مسرحي قديم… قدّم عرض (الشبكة) بمفرده في المسرح القومي من إخراج سعد أردش… كما قدّم العديد من العروض المسرحية التجريبية وغير التجريبية، وهو فنان مسرحي مهم وسيرته الذاتية مليئة بالعروض المسرحية”.

وضمت قائمة المكرّمين كلاً من: النجم محمود حميدة، الفنان القدير د. محمد عبد المعطي، د. صبحي السيد، من مصر، ومن لبنان يكرّم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن مملكة البحرين يكرّم الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن اليونان يُكرّم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن الإمارات يُكرّم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن أستونيا يُكرّم الفنان مارت ميوس.