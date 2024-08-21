فيديو مسرّب لـ محمد فؤاد في مشاجرة مع طبيب بالمستشفى.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تسريب مقطع مصوّر لمحمد فؤاد وهو يتشاجر مع طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصّصي.

وكشف أحد أقارب محمد فؤاد والذي كان شاهد عيان على الواقعة عن سبب المشاجرة، وقال إن الخلاف بدأ عندما ذهب محمد فؤاد مع شقيقه الأكبر الذي أُصيب بجلطة إلى المستشفى، وحين حاول فؤاد أن يعرف تطورات الحالة الصحية لشقيقه من الطبيب، عامله الأخير بطريقة مُهينة ولم يهتم بحالة شقيقه.

وأضاف: “الطبيب اعتدى على مدير أعمال محمد فؤاد وأصابه بجرح، كما انفعل على الفنان، مما أثار حفيظة الجميع، ومن بعدها تم نقل شقيق الفنان إلى مستشفى آخر حيث خضع لعملية جراحية، وهو يتواجد حالياً في قسم الرعاية المركزة”.

واختتم فؤاد حديثه بالقول: “سوف نتخذ الإجراءات القانونية، وحرّرنا محضراً ضد الطبيب والمستشفى، وسنطالب بتفريغ الكاميرات حتى تتكشّف الحقيقة”.

كما تواصلت “لها” مع محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، للوقوف على رأي النقابة بتلك الأزمة، فقال: “لا دخل للنقابة بما حدث، ولا يحق لها التحقيق في الواقعة، لأن ذلك من اختصاص الشرطة، كما أننا لا نتدخل في الحياة الشخصية للفنان، وما حدث مع محمد فؤاد لم يكن خلال ممارسته للمهنة”.