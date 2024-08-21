ارتباط أنغام يُحدث ضجة واسعة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل قارئ فنجان يُدعى آلان مصطفى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلوله ضيفاً على برنامج “الستات” الذي تقدّمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة “النهار”، وذلك بعد إعلانه عن قرب ارتباط المطربة أنغام.

وقال مصطفى إن أنغام سترتبط في الفترة المقبلة وستعلن خبر ارتباطها الذي سيفاجئ الجمهور.

كما تحدث مصطفى عن اللاعب محمود كهربا قائلاً: “سيدخل في مشاكل كثيرة ويتشاجر مع نادي الأهلي وستكون الأمور معلنة للجمهور وسينتقل إلى نادٍ آخر”.

وأثارت توقعات آلان مصطفى جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره في بداية العام مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “خلاصة الكلام” عبر قناة “النهار”، وتوقّعه وقتها بانفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها الفنان ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، كما توقّع اغتيال أحد قادة حركة “حماس”، إضافة إلى مرور شيرين عبد الوهاب بأزمات عدة في عام 2024.