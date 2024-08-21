بعد 4 أشهر في الصدارة.. معتصم النهار يُنهي ‘لعبة حب’ برسالة إلى محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت أحداث مسلسل “لعبة حب” إلى نهايتها بعد 4 أشهر من انطلاق عرضه على شاشة “MBC” و”شاهد”، حيث تصدّر المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتفاعل المميز الذي حظي به خلال الأشهر الماضية، وجّه النجم معتصم النهار، بطل العمل، رسالة شكر إلى الجمهور والمتابعين على دعمهم الكبير له خلال فترة عرض المسلسل، وفي جميع الأعمال التي قدمها في السنوات الماضية.

وقال معتصم النهار في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “مليون شكراً لجمهوري الغالي وكل الصفحات الداعمة على كل الحب والاهتمام خلال عرض العمل وخلال كل هالسنين. محبتكم ودعمكم هن سبب كل شيء، والله يقدرني ضل عند حسن ظنكم. وبالنهاية، كالعادة، نحن صناع السعادة.”

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل “لعبة حب” تدور في أجواء درامية تجمع بين الرومانسية والكوميديا، حيث تنقلب حياة فتاة متوسطة الحال رأساً على عقب عندما تجد سما نفسها داخل لعبة حب لا تستطيع الخروج منها. توافق على عرض امرأة تسعى لإيجاد عروس لابن أخيها، لكن من يدري؟ قد تتحول اللعبة إلى حب حقيقي!

ويضم المسلسل كلًّا من معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس، وبمشاركة الممثل القدير حسام تحسين بك وآخرين.