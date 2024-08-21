إلهام علي أفضل ممثلة آسيوية في عام 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فازت النجمة السعودية إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة آسيوية 2024، ضمن حفل الجوائز العالمي Septimius Award الذي يُقام سنوياً لتكريم الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات والسيناريوهات في العاصمة الهولندية أمستردام، وتقسّم الجائزة إلى ثلاث فئات، هي: أفضل ممثلة، أفضل ممثل وأفضل فيلم حسب القارات.

وحرصت الممثلة السعودية على مشاركة متابعيها بتحضيراتها للحفل، واستعرضت بصورة ملابسها والإكسسوارات المرافقة لها، وعبّرت عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز.

وأطلّت إلهام بفستان أسود أنيق من تصميم جان فارس، تميّز بتفاصيله الناعمة، وجاء طويلاً مع شيفون مزيّن بالكشكش على شكل تنورة فضفاضة وبأكمام طويلة، ونسّقت معه حقيبة “كلاتش” ناعمة مغطّاة بالريش، وتزيّنت بطقم مجوهرات من Lazurde.

وشاركت إلهام فرحتها عبر موقع “إكس” من خلال صورة ظهرت فيها وهي تحمل الجائزة، وعلّقت عليها بالقول: “بنتكم سوتها وجابت لكم جائزه دولية… أفضل ممثله آسيوية 2024… نعم الجائزة هويتها سعودية… فرحانه موت، برجع لك يا بلدي وأهديك الجائزة لأنك تستحقين المركز الأول والجوائز العالميه وبنتكم سوتها وفزت”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وفرحة إلهام علي، وانهالت عليها التبريكات والتعليقات التي أثنت على نجاحها وأشادت بأناقتها وجمالها.