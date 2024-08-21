شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يتألق فى أحداث مسلسله عمر أفندى وإشادات بديكورات العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم أحمد حاتم في الحقات الأولى من مسلسله الجديد عمر افندى والذى يعرض على شاشة on، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، حيث نال حاتم إشادات واسعة من رواد السوشيال ميديا بعد عرض الحلقات الأولى، حيث تفاعل الجمهور مع المسلسل خاصة الثنائى أحمد حاتم وآية سماحة، وينشر الخليج 365 عدد من صور مشاهد المسلسل، خاصة أن العمل ملئ بالديكورات المميزة .

أحمد حاتم وآية سماحة ورانيا يوسف

وخلال الحلقة الثالثة بدأت علاقة إعجاب تنشأ بين آية سماحة ابنة رانيا يوسف والتي تمتلك بانسيون دلال في زمن الاربعينيات، وبين أحمد حاتم والذى دخل على زمن الاربعينيات من خلال مغارة سرية في منزل والده الذى توفى في الحلقة الأولى، وخلال تلك المغارة يذهب إلى الزمن القديم ويعود إلى الحياة العادية ، حيث نالت حالة الديو بين أحمد حاتم وآية سماحة إعجاب الجمهور خاصة إنهما يقدمان حالة فنية مميزة.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة منهم الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

أحمد حاتم



آية سماحة

رانيا يوسف وآية سماحة

كواليس مسلسل عمر أفندي

أحمد حاتم من كواليس عمر أفندي



كواليس عمر أفندي

عمر أفندي





أحمد حاتم وآية سماحة





أحمد حاتم من عمر أفندي





كواليس مسلسل عمر أفندي

أحمد حاتم من كواليس مسلسل عمر أفندي





أحمد حاتم وآية سماحة ومحمود حافظ



أحمد حاتم من حلقات عمر أفندي





الفنان أحمد حاتم



كواليس الحلقات الأولى من مسلسل عمر أفندي